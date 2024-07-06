Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера

В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

close
100%
Федеральная Авиалесоохрана

В Бурятии ввели режим «чрезвычайной опасности» регионального характера из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

По информации администрации региона, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зафиксирован 271 пожар, охвативший 113 259 гектаров.

В настоящее время в борьбе с огнем задействовано 464 человека и 65 единиц техники.

В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. Согласно решению республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров, с 26 мая введен полный запрет на посещение лесов. В Баунтовском районе с 24 июня объявлен режим ЧС.

До этого МЧС сообщало, что площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров. 1 июля в республике ввели режим ЧС федерального характера.

Сообщалось также, что власти Тувы ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за распространения лесных пожаров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами