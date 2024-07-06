В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера

В Бурятии ввели режим «чрезвычайной опасности» регионального характера из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

По информации администрации региона, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зафиксирован 271 пожар, охвативший 113 259 гектаров.

В настоящее время в борьбе с огнем задействовано 464 человека и 65 единиц техники.

В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. Согласно решению республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров, с 26 мая введен полный запрет на посещение лесов. В Баунтовском районе с 24 июня объявлен режим ЧС.

До этого МЧС сообщало, что площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров. 1 июля в республике ввели режим ЧС федерального характера.

Сообщалось также, что власти Тувы ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за распространения лесных пожаров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.