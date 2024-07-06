Во Владимире отдыхающие избили мигранта, пристававшего к женщине и ребенку на пляже

Следственный комитет проверит информацию о домогательствах иностранца в отношении женщины и ее несовершеннолетней дочери во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на пляже в СНТ «Содышка», мужчина приставал к женщине и ее дочери-подростку. За мать с девочкой заступились отдыхающие, злоумышленника избили и прогнали с пляжа.

После того, как информация о домогательствах появилась в социальных сетях, произошедшим заинтересовались в Следственном комитете, глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту противоправных действий мигранта. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калужской области мигранта заподозрили в домогательствах в отношении малолетней. Иностранец зашел в подъезд, а затем в лифт многоэтажки вслед за 11-летней девочкой и совершил в ее отношении некие действия сексуального характера. Подозреваемого задержали после изучения записей камер видеонаблюдения, предполагаемым педофилом оказался гражданин Таджикистана. По ходатайству следователя он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее в Петербурге задержали мигранта, который приставал к ребенку в метро.