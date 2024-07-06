Жителей и гостей Москвы предупредили о новой волне аномальной жары

Аномальная жара вернется в Москву уже на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет издание NEWS.ru.

По словам синоптика, в период с 6 по 7 июля в российской столице прогнозируется существенное понижение температуры воздуха. Днем столбики термометров будут показывать от +24°C до +26°C, а ночью — от +14°C до +16°C.

На территории Московской области температура воздуха может опуститься до +11°C, предупредил специалист. При этом осадков в регионе не ожидается.

«Что касается следующей недели, то в понедельник, 8 июля, температура воздуха еще составит 27–28 градусов тепла. Но, начиная со вторника, в Москву опять вернется 30-градусная жара», — добавил Шувалов.

Он подчеркнул, что на протяжении всей следующей недели в российской столице ожидается солнечная погода без дождей и иных осадков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о завершении «египетских ночей» в Москве. Метеоролог пояснил, что на протяжении последних нескольких дней температура воздуха в темное время суток не опускалась ниже +24°C. Такое явление опасно, так как организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах, подчеркнул он.

Ранее синоптик объяснил, почему прогнозы погоды часто не сбываются.