В Шатуре стая собак напала на пятилетнего мальчика

В Шатуре возбуждено уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 5 июля во дворе жилого дома в Шатуре, стая бродячих собак напала на ребенка. Пострадавшего с множественными укусами доставили в больницу.

В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности лиц, ответственных за отлов бездомных собак.

До этого сообщалось, что в Самарской области собака повалила ребенка на землю и откусила маленькому мальчику ухо. По словам матери, у пострадавшего осталась только внутренняя раковина. Мальчику удалось вырваться и убежать. На данный момент пострадавший находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Восстановить орган можно будет только с помощью пластической операции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Чите собака укусила трехлетнего ребенка за лицо.