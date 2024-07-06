В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

На всей территории Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Сообщение об отбое опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было опубликовано в 6:56 мск.

Об объявлении опасности атаки беспилотников стало известно в 1:28 мск 6 июля.

Вечером 5 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ.

До этого глава региона заявлял, что ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по шести селам Белгородской области. В результате были разрушены восемь домов и повреждены еще два. После повторных сбросов боеприпасов с дронов также оказались повреждены семь частных домов в селе Безымено Грайворонского городского округа.

4 июля сообщалось, что украинские дроны атаковали три автомобиля в Борисовском районе Белгородской области.

Ранее Гладков рассказал, как защищают детей из Белгородской области в Крыму.