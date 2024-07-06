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ВСУ обвинили в регулярных поджогах лесов в Херсонской области

В Херсонской области ежедневно тушат лесные пожары, возникающие из-за атак ВСУ

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Огнеборцам лесничеств в Херсонской области ежедневно приходится ликвидировать около пяти лесных пожаров в регионе, большая часть которых возникает из-за атак украинских дронов. Об этом заявил директор Голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян, передает РИА Новости.

По его словам, в 2024 году бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по территории региона. В частности, с помощью дронов они сбрасывают на землю зажигательные снаряды и таким образом поджигают деревья.

«Хотят его (лес — «Газета.Ru») выкурить, чтобы ничего здесь нам не досталось. Мы боремся постоянно», — подчеркнул специалист.

Лукьян добавил, что на этой неделе в лесоохотничьем хозяйстве на территории Голопристанской городской общины произошли 19 пожаров. При этом с начала текущего года их количество уже превысило 100 возгораний.

Как сказал директор, недавно местные пожарные получили новые бронежилеты и комплекты формы. Они нужны для работы в прифронтовых районах.

1 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о пожаре в районе города Новая Каховка. В результате минометного обстрела со стороны ВСУ здесь загорелся лес, уточнил глава региона.

Ранее в Херсонской области после атаки украинских войск начался сильный пожар на лесопилке.

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