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В Днепропетровской области прогремели взрывы

«Зеркало недели»: в Кривом Роге слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы раздались в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области Украины. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

«Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах в городе», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на территории региона звучат сирены воздушной тревоги.

В ночь на 6 июля телеканал «Общественное» сообщал, что город Сумы оказался обесточен после серии взрывов, которые прогремели на фоне воздушной тревоги. В городе было прекращено водоснабжение из-за того, что объекты водоканала остались без электричества.

3 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили в направлении аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, используемого для атак на Крым и Запорожье. По данным подпольщика, на этом аэродроме находились дальнобойные ракеты и «как минимум один самолет».

Ранее на Украине отметили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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