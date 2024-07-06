В Гидрометцентре заявили о завершении «египетских ночей» в Москве

Опасные для здоровья жаркие «египетские ночи» в Москве заканчиваются. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К счастью, заметно понизятся ночные температуры. В ночь на воскресенье — 10-12 градусов, в ночь на понедельник — 12-14 и в последующие дни недели — 13-18», — заявил Вильфанд.

Метеоролог напомнил о явлении «египетские ночи», которое появилось в российской столице — на протяжении нескольких дней температура по ночам не опускалась ниже 24 градусов тепла. Вильфанд пояснил, что такое явление опасно, поскольку организм человека плохо восстанавливается при высоких температурах.

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