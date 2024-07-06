В МЧС призвали жителей Шебекино спуститься в укрытия из-за обстрела

Города Шебекино в Белгородской области находится под обстрелом. Об этом сообщает МЧС по региону в Telegram-канале.

«Внимание! Ведется обстрел Шебекинский ГО, г. Шебекино», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали спуститься в укрытие.

В ночь на 5 июля на территории Белгородской области была объявлена опасность атаки беспилотников.

5 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) четыре населенных пункта региона: город Шебекино, поселок Октябрьский, а также села Пороз и Новостроевка-Первая. Никто не пострадал.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия фиксирует увеличение числа случаев использования украинских беспилотных летательных аппаратов для атак по мирному населению.

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.