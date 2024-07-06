В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — говорится в сообщении министерства.

Подробности не приводятся.

В ночь на 5 июля в Липецкой области уже объявляли желтый уровень воздушной опасности, но через час в МЧС сообщили об его отмене.

До этого в Курской области также прозвучал сигнал ракетной тревоги.

4 июля украинские военные атаковали беспилотниками села Муром, Березовка, Новоалександровка и Репяховка в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Муроме два дрона ВСУ повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

Ранее в Севастополе протестировали необычный сигнал тревоги.