Полиция в Греции запретила парад в защиту семейных ценностей

Греческая полиция запретила проводить в субботу в приморском районе Палео Фалиро на юге Афин семейный парад Family pride в защиту традиционных семейных ценностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление полиции Аттики.

В ведомстве сообщили, что парад запретили из-за «угрозы общественной безопасности» после того, как его противники решили собраться в том же районе.

«Решением начальника полиции Афин запрещено проводить в субботу два публичных собрания под открытым небом», — заявили в полиции.

До этого в России стартовал финал конкурса «Это у нас семейное».

В июне в парламент Грузии внесли закон о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Новый закон запретит не только гей-парады и однополые сцены в кино, но и усыновление детей как гомосексуальным парам, так и одиноким людям нетрадиционной ориентации или причисляющим себя к другому полу.

Ранее в Госдуме назвали правильной инициативу о запрете пропаганды «чайлдфри».