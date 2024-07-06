Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция в Греции запретила парад в защиту семейных ценностей

Полиция Греции запретила семейный парад Family pride в Афинах

close
100%
Shutterstock

Греческая полиция запретила проводить в субботу в приморском районе Палео Фалиро на юге Афин семейный парад Family pride в защиту традиционных семейных ценностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление полиции Аттики.

В ведомстве сообщили, что парад запретили из-за «угрозы общественной безопасности» после того, как его противники решили собраться в том же районе.

«Решением начальника полиции Афин запрещено проводить в субботу два публичных собрания под открытым небом», — заявили в полиции.

До этого в России стартовал финал конкурса «Это у нас семейное».

В июне в парламент Грузии внесли закон о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Новый закон запретит не только гей-парады и однополые сцены в кино, но и усыновление детей как гомосексуальным парам, так и одиноким людям нетрадиционной ориентации или причисляющим себя к другому полу.

Ранее в Госдуме назвали правильной инициативу о запрете пропаганды «чайлдфри».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами