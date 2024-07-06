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Свиньи сбежали с фермы и разгромили могилы бойцов СВО в Новосибирской области

«Вести Новосибирск»: свиньи разгромили могилы героев СВО в селе Карпысак

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В селе Карпысак Новосибирской области свиньи разгромили могилы солдат, погибших в зоне СВО. Об этом сообщает телеканал «Вести Новосибирск».

«Стадо вислобрюхих осквернило десятки сельских могил. И, что самое свинское, разворотило захоронения павших героев», — говорится в сюжете.

Сообщается, что животные сбежали со двора местного фермера, который делает колбасу. Владелец фермы опроверг это и заявил, что свиньи ему не принадлежат.

В апреле съемочная группа телеканала уже приезжала в село из-за подобного инцидента. Тогда местные жители также пожаловались на разгром могил. В июле инциденты повторились.

До этого во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО.

Ранее дети в Дагестане сломали посаженные в память о не вернувшихся с СВО бойцах деревья.

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