В приграничном регионе РФ объявили опасность атаки БПЛА

На территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

В ведомстве призвали жителей области быть бдительными.

5 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) четыре населенных пункта региона: город Шебекино, поселок Октябрьский, а также села Пороз и Новостроевка-Первая. Никто не пострадал.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия фиксирует увеличение числа случаев использования украинских беспилотных летательных аппаратов для атак по мирному населению. Дипломат добавил, что погоня дронов за гражданским транспортом стала «одним из развлечений для ВСУ».

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.