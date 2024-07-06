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Часть Ярославской области осталась без воды и света

Город и 39 населенных пунктов в Ярославской области остались без воды и света

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Один город и 39 населенных пунктов в Даниловском районе Ярославской области остались без воды и света из-за непогоды, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«В Даниловском районе без воды и света остались город и 39 населенных пунктов. Известно о повреждениях трех автомобилей, кровель нескольких частных, многоквартирных домов и детского сада», — написал Евраев.

В районе введен режим повышенной готовности, работают комиссия по чрезвычайным ситуациям, штаб по ликвидации последствий урагана и шесть бригад электриков. Пострадавших нет.

Губернатор заверил, что ночью водоснабжение возобновят, и продолжатся работы по восстановлению электричества.

До этого синоптики предупредили россиян о приближении ливней и торнадо в центральной России. Речь шла о Вологодской, Тверской, Ярославской областях.

Также в ООН призвали готовиться к новым ураганам после разрушительного шторма «Берил».

Ранее четыре рекорда потребления электроэнергии зафиксировали в Москве и Подмосковье.

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