Украинский город оказался обесточен после серии взрывов

На Украине город Сумы оказался обесточен после серии взрывов, которые прогремели на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах частично нет электроснабжения... В Сумах прозвучала еще одна серия взрывов», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, в городе прекращено водоснабжение из-за того, что объекты водоканала остались без электричества.

В Сумской области сирены воздушной тревоги звучат с 22:41 мск пятницы.

5 июля сообщалось о взрывах в Одесской области на юге Украины. Предположительно они произошли в районе поселка городского типа Овидиополя.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в области получила повреждения портовая инфраструктура. По его словам, возник пожар, который ликвидировали.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.