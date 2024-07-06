Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский город оказался обесточен после серии взрывов

«Общественное»: в Сумах после серии взрывов нет света и воды

close
100%
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

На Украине город Сумы оказался обесточен после серии взрывов, которые прогремели на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах частично нет электроснабжения... В Сумах прозвучала еще одна серия взрывов», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, в городе прекращено водоснабжение из-за того, что объекты водоканала остались без электричества.

В Сумской области сирены воздушной тревоги звучат с 22:41 мск пятницы.

5 июля сообщалось о взрывах в Одесской области на юге Украины. Предположительно они произошли в районе поселка городского типа Овидиополя.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в области получила повреждения портовая инфраструктура. По его словам, возник пожар, который ликвидировали.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами