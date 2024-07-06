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На Украине сообщили о взрыве в Сумах

«Страна.ua»: в Сумах произошел взрыв

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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В украинском городе Сумы произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале, ссылаясь на очевидцев.

«Сообщают о взрыве в Сумах», — написали журналисты.

До этого в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Также тревогу объявили в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР.

В Сумской области воздушная тревога прозвучала в 22:41 мск, а позже распространилась на другие.

5 июля сообщалось о взрывах в Одесской области на юге Украины. Предположительно они произошли в районе поселка городского типа Овидиополя.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в области получила повреждения портовая инфраструктура. По его словам, повреждены здания и другие конструкции. Возник пожар, который ликвидировали.

Ранее российская армия нанесла удар по железной дороге в Красном Лимане.

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