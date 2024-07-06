В Москве полностью ликвидировали огонь в здании Дворца культуры

Пожарные полностью потушили возгорание в Дворце культуры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«В Москве огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Доме культуры», — сообщили в экстренных службах.

На месте работали свыше сотни сотрудников МЧС и несколько десятков единиц техники.

Вечером 5 июля на втором этаже здания Дворца культуры МИСиС на Ленинском проспекте в Москве вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подкровельном пространстве четырехэтажного здания. В администрации ДК заявили, что люди из здания эвакуировались самостоятельно. В МЧС сообщили, что пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Пожарным пришлось вскрывать кровлю и вести разведку в помещениях.

До этого сообщалось о том, что пожар в здании Дворца культуры в центре Москвы локализовали на площади 350 кв. метров.

Ранее в подмосковной Балашихе загорелся пятиэтажный жилой дом.