Стоматолог объяснил, почему сахар — не единственный виновник кариеса у детей

Кариес у детей — сложное заболевание, на развитие которого влияет множество факторов. Однако несмотря на то, что потребление сахара играет в этом важную роль, он не является единственным виновником. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro.

«Что важно понимать про сахар: он служит питательной средой для бактерий, которые в процессе жизнедеятельности выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль», — объяснил он.

Однако, если соблюдать тщательную гигиену полости рта, то потребление сахара и других продуктов не приведет к разрушению зубов. Личная гигиена крайне важна и должна начинаться с момента прорезывания первых постоянных зубов, то есть, примерно с шести месяцев.

«В это время родители должны взять на себя ответственность за чистку зубов ребенка, так как дети до 12-15 лет не обладают достаточными мануальными навыками для полноценной гигиены полости рта. Ругать ребенка за плохую чистку зубов бессмысленно, ведь он просто не умеет чистить их правильно», — отметил он.

Второй важный фактор, способствующий развитию кариеса, — кислотность полости рта. В кислой среде активность бактерий возрастает, что ускоряет процессы разрушения зубной эмали.

«Кислую среду создают, например, газированные напитки. Губы, подверженные воздействию кислот, становятся более рыхлыми, что тоже способствует быстрому развитию кариеса. Снизить кислотность можно с помощью молочных продуктов, таких как сыр и творог, которые переводят кислотно-щелочную среду в щелочную сторону. Полоскание или чистка рта после еды также нейтрализует кислотную среду», — рекомендовал стоматолог.

Еще одна неочевидная причина появления кариеса — сухость полости рта.

«У детей часто встречаются аденоиды, из-за которых они начинают дышать через рот вместо носа, что приводит к пересыханию слизистой и зубов. Слюна играет важную роль в поддержании минерализации зубов и удалении зубного налета. При недостатке слюны риск развития кариеса существенно возрастает. Кроме того, ротовое дыхание может негативно сказываться на развитии прикуса и лицевого скелета ребенка, поэтому важно проводить регулярные визиты к ортодонту с раннего возраста», — подчеркнул специалист.

Также не стоит забывать о влиянии состояния здоровья матери во время беременности и ее вредных привычках, в частности, курении, употреблении алкоголя и приеме определенных лекарственных препаратов, включая некоторые виды антибиотиков. Эти факторы могут приводить к тому, что зубная эмаль у детей становится хрупкой и подверженной кариесу.

«Наряду с сахаром и сахаросодержащими продуктами следует отметить, что большое количество углеводов, таких как хлебобулочные изделия, оказывают катастрофическое воздействие на зубы детей. Дети часто любят засыпать с булочками «за щекой», а это приводит к разрушению зубов. Также опасны сладкие напитки, соки, газированные напитки и компоты с высоким содержанием сахара», — добавил стоматолог.

Помимо этого, доказано, что грудное вскармливание необходимо для общего развития ребенка, включая его зубочелюстную систему. В момент кормления грудью ребенок прикладывается к груди и выполняет сосательные движения, что активизирует мускулатуру и активные движения челюстями, способствующие развитию зубочелюстной системы.

«При отсутствии грудного вскармливания используется кормление из бутылочек. В этом контексте существует такое понятие, как бутылочный кариес. Это явление возникает, когда ребенку на ночь дают бутылочку со сладкой смесью. Оставшаяся сладкая смесь во рту ребенка за ночь приводит к катастрофическим последствиям для зубов», — рассказал Сошников.

Также важно проводить санацию ротовой полости будущих матерей еще до беременности, так как кариес имеет инфекционную природу и передается воздушно-капельным или контактным путем. Несмотря на то, что мы знаем о необходимости носить маски и избегать вирусов, часто забываем о том, что кариес у матери может передаваться ребенку. Поэтому нужно обязательно лечить зубы до беременности.

«Стоматолог может остановить кариес на ранней стадии и предотвратить его переход в активную форму. Ведь кариес у детей развивается очень быстро: маленькая дырочка сегодня может через пару месяцев достичь нерва, а через полгода зуб придется удалять», — резюмировал врач.

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