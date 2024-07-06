Любителей шашлыков предостерегли от неочевидной опасности блюда

Побочные эффекты от употребления острых соусов могут включать раздражение слизистой оболочки желудка, изжогу, усиление пищеварения и даже аллергические реакции у некоторых людей. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Существует много вариантов соуса к шашлыку. Некоторые из наиболее популярных включают в себя аджику (острый соус на основе перца, чеснока и других специй), ткемали (соус из черной сливы с добавлением специй), чатни (индийский соус на основе фруктов или овощей с пряностями), сате (острый азиатский соус на основе арахисового масла и специй)», — объяснил он.

Острота в соусах обычно достигается за счет добавления специй, таких как перец чили, перец кайенский, хрен, горчица и другие острые ингредиенты. Они содержат вещества, такие как капсаицин, которые отвечают за остроту.

«Людям с чувствительным желудком рекомендуется употреблять острые соусы с осторожностью», — добавил эксперт.

По словам Быстрова, наиболее полезные острые соусы обычно содержат натуральные ингредиенты без добавления искусственных красителей, консервантов и избыточного количества соли.

«Соусы на основе томатов, фруктов и специй могут быть более полезными, чем те, которые содержат большое количество сахара и искусственных добавок», — резюмировал специалист.

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