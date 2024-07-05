Глава Дагестана сделал заявление насчет теракта

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал теракт в Махачкале и Дагестане подлостью, совершенную в праздничный день. Об этом сообщает РИА Новости.

Меликов раскритиковал псевдоэкспертов, которые назвали действия дагестанских полицейских непрофессиональными.

«А почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка? Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», — заявил Меликов на пресс-конференции.

Второй причиной Меликов назвал стремление сотрудников нарядов ДПС и ППС не пропустить террористов к мирным жителям — и именно эти категории сотрудников понесли главные потери.

До этого жена одного из братьев Зарина Омарова заявила, что сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова хотели остановить своего брата Османа Омарова в день теракта в Дагестане.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после трагедии в Дагестане.