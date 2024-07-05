Россиянина, который ударил росгвардейца кулаком в лицо, будут судить

В Калужской области мужчина ударил сотрудника Росгвардии кулаком по лицу и попал под суд. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в Медынском районе. Мужчину в связи с нарушением общественного порядка доставили в отдел МВД и поместили в комнату для досмотра задержанных. Там россиянин применил насилие в отношении росгвардейца, ударив его кулаком по лицу.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ему выдвинули обвинение. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Мурманске женщину оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что она отпинала росгвардейца возле бара. Она напала на стража порядка, когда тот применил силу в отношении набросившегося на него друга мурманчанки.

Ранее мужчину с психическим расстройством отправили в колонию за угрозы полицейскому.