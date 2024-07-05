Пропавшего во время фестиваля диджея почти неделю ищут в Карелии, Петербурге и Ленобласти

Диджея, который пропал перед фестивалем, почти неделю ищут в Карелии, Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, 50-летний мужчина пропал 30 июня во время музыкального фестиваля Air, который проходил неподалеку от деревни Лумиваара. Он планировал выступить на мероприятии в качестве диджея, однако не смог подключиться и ушел. При этом его телефон и другие личные вещи остались в палатке, а домой он так и не вернулся.

Мужчину искали в Карелии несколько дней. Теперь волонтеры расширили географию поисков исчезнувшего, попросив о помощи жителей Петербурга и Ленобласти.

В момент пропажи мужчина был одет в оранжевую толстовку и штаны цвета хаки. Рост диджея составляет около 180 сантиметров, голова обрита наголо. Отмечается, что у пропавшего имеются проблемы со здоровьем.

Ранее в Забайкальском крае пропал 76-летний житель Китая, отставший от своей тургруппы.