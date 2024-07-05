Пожару в ДК в центре Москвы присвоен второй уровень сложности

В Москве пожару во Дворце культуры на Ленинском проспекте присвоен второй, повышенный уровень сложности. Об этом сообщает Telegram-канал столичного МЧС.

В публикации отмечено, что с кровли четырехэтажного здания идет черный дым. Пожарные вскрывают кровлю и ведут разведку в помещениях.

ТАСС уточняет, что возгорание произошло на втором этаже здания Дворца культуры МИСиС. В администрации ДК заявили, что люди из здания эвакуировались самостоятельно.

5 июля крупный пожар потушили в Ростовской области, где в поселке Золотой Колос загорелись сразу десять частных деревянных домов и хозяйственных построек. К тушению привлекали вертолет Ми-8, 13 единиц пожарной техники и 45 спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал.

В тот же день в подмосковной Балашихе загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Шоссе Энтузиастов, 5а. По данным МЧС, горел забитый мусором подвал. Жители самостоятельно покинули здание, пострадавших нет.

Ранее склад с лакокрасочными материалами загорелся в Пензенской области.