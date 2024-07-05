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Неизвестные стащили из российского магазина ящик для пожертвований и попали на видео

В Южноуральске неизвестные украли из магазина ящик для пожертвований

В Южноуральске неизвестные стащили ящик для пожертвований, который стоял в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей»,

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 4 июля в магазине «Рассвет». На кадрах с места видно, как двое людей стоят рядом с ящиком. Затем мужчина открывает дверь и выходит, а женщина, предварительно оглядевшись по сторонам, хватает ящик и следует за ним.

Сообщается, что когда злоумышленники вышли из магазина, то сразу же сорвали с ящика пломбу и извлекли из него деньги. Саму коробку они выбросили.

Однако произошедшее увидела женщина, которая подобрала выброшенный злоумышленниками ящик и позвонила волонтерам. Отмечается, что по факту произошедшего планируется подать заявление в правоохранительные органы.

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