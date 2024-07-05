Правительство утвердило план укрепления традиционных ценностей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2024–2026 годах основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в распоряжении.

Министерство юстиции в июне предложило закрепить в толковом словаре русского языка «традиционные ценности».

Дизайнер Артемий Лебедев ранее заявил, что России нужно поучиться у западных стран защите семейных ценностей. Он привел в пример традицию ужинать вместе, подчеркнув, что в европейских странах обычно вся семья собирается за столом.

До этого философ Александр Дугин заявил, что России необходимо встать на защиту цивилизаций и традиционных ценностей во всем мире.

Ранее Путин раскрыл, кто на самом деле отравляет европейские ценности.