Троих жителей Дагестана задержали по подозрению в торговле оружием

В Дагестане по подозрению в изготовлении, перевозке и сбыте оружия задержаны двое мужчин и подросток. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в мае 2024 года злоумышленники через телефон несовершеннолетнего нашли клиента для продажи охолощенного пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. После того как преступники незаконно сбыли оружие, их задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе осмотра машины, на которой передвигались предполагаемые злоумышленники, стражи порядка обнаружили еще два пистолета и патроны. В отношении двух мужчин и подростка возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование инцидента и работают над закреплением доказательной базы.

Ранее арестованный в США россиянин признался в контрабанде боеприпасов.