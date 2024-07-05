Росавиация усиливает мониторинг работы транспорта в Москве

Специалисты Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг работы транспорта в Москве и области на фоне непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что девять самолетов, совершавших рейсы в Шереметьево, ушли на запасные аэродромы.

До этого пассажирский самолет Airbus, которые следовал из Москвы в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа метеолокатора.

Также сообщалось, что движение поездов Казанского направления МЖД в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского восстановлено.

5 июля в Москве на железнодорожной станции «Электрозаводская» Казанского направления сильным порывом ветра сорвало часть крыши, которая повредила контактный провод. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее был опубликован спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана.