В Зарайске пройдет фестиваль-путешествие «Достоевский»

В усадьбе «Даровое» под Зарайском в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» 20-21 июля в Подмосковье пройдет фестиваль-путешествие «Достоевский», организатором которого выступает правительство Московской области.

По словам министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова, фестиваль поможет привлечь больше туристов. Он подчеркнул, что Зарайск сохранил облик того города, где провел детство Достоевский.

«Мы вместе с Евгением Мироновым в этом году решили организовать там первый большой фестиваль с обширной программой — это премьеры на воде, в музее-усадьбе «Даровое» и в Зарайском кремле. Вся городская среда будет задействована», — сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что планируется сделать Зарайск таким же брендом, как Ясная Поляна или Михайловское.

Отмечается, что в рамках гала-премьеры фестиваля состоится спектакль-концерт «Бедные люди» по первому роману Достоевского с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной. Он пройдет в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Также в музее-усадьбе «Даровое» презентуют саунд-спектакль «Поле» Александра Шумилина и театральной компании «немхат» по воспоминаниям братьев Достоевских, режиссер Юрий Квятковский представит премьеру спектакля-путешествия по реке Осетр по рассказу «Сон смешного человека». Московский «Рэп-театр» и режиссер Захар Насакин представят «Преступление и наказание».

Кроме того, в литературном лектории пройдут дискуссии и встречи с писателями, издателями и исследователями творчества Достоевского. Помимо обширной культурной программы для гостей фестиваля будет организована ярмарка.