В России стартовал финал конкурса «Это у нас семейное»

В России 5 июля стартовал финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба конкурса. Его итоги станут известны 8 июля.

«Спасибо за пример, который вы подаете своим детям, больше того – всей стране. У вас есть чему поучиться. Сегодня к нам приехали супруги Безруковы – Евдокия Васильевна и Василий Николаевич отметили в прошлом году 70 лет совместной жизни. Давайте стараться брать с них пример», — обратился к участникам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал участников конкурса олицетворением большой многопоколенной семьи под названием «Россия».

«Нет ничего радостнее, чем радоваться успехам своих детей, нет ничего ценнее, чем получить советы от родителей. Не зря девизом Года семьи стали слова: «Есть куда расти». Я желаю вам на конкурсе «Это у нас семейное» расти и стремиться к новым достижениям», — сказал он.

Ректор президентской академии, генеральный директор «России – страны возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что задания конкурса объединили поколения.

«Бабушки, дедушки и внуки стали чаще общаться, учиться друг у друга, семьи подружились между собой. Добра стало больше, и это ценно. Больше стало и творчества – нам писали такие песни, которые просто обязаны возглавить хит-парады», — отметил он.

Всего в финале принимают участие 1897 человек. Его участникам предстоит выполнить серию интеллектуальных, творческих, логических заданий. Также для них проведут лекции и мастер-классы, дискуссии, концерты и встречи с известными гостями.

Напомним, 1 сентября 2023 года, в День знаний, президент России Владимир Путин провел в мастерской управления «Сенеж» открытый урок «Разговор о важном», во время которого объявил о запуске конкурса «Это у нас семейное».