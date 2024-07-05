Итало-российская палата приостановила оплату товаров рублями

Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать итальянские товары за рубли. Об этом сообщил глава палаты Фердинандо Пелаццо, слова которого передает РИА Новости.

Он заявил, что Комитет финансовой безопасности Италии сообщил, что не рекомендует использовать эту схему. Это объяснили опасениями, что разработанный ИРТП механизм якобы может помочь в обходе санкций. По мнению Пелаццо, это решение странное, так как торговая палата подконтрольна как правительству России, так и Италии.

2 июня президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут. Президент ассоциации добавил, что компании не планируют уходить с российского рынка, ведь они хорошо работают, выпускают качественную продукцию и получают прибыль.

В конце мая директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что страны Запада не обращались к России с вопросом о создании систем, позволяющих компаниям из РФ приобретать иностранные товары за рубли.

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