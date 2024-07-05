В ФСБ ответили на сообщения о нападении на здание спецслужбы в Воронеже

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опровергла сообщения о нападении на здание спецслужбы в Воронеже. Об этом сообщает «360» со ссылкой на дежурного управления.

«Все хорошо. Без комментариев», — заявил собеседник агентства.

О нападении на управление силового ведомства сообщил Telegram-канал «Площадь». Канал со ссылкой на источник сообщил, что в результате нападения на здание ФСБ якобы пострадал один человек, а здание оцепили.

В свою очередь Telegram-канал «Вести. Воронеж» уточнил, что обстановка возле управления спокойная, здание не отцеплено, сотрудников спецслужб также нет.

Незадолго до этого сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре. По данным спецслужб, теракт планировал устроить местный житель.

Ранее в Дагестане суд арестовал трех задержанных за подготовку теракта.