Агитационные материалы кандидата в губернаторы Оренбургской области проверят на экстремизм

В Оренбургской области полиция проверяет агитационные материалы кандидата в губернаторы, сообщил региональный избирком.

Оксана Родимцева, известный в Оренбурге врач-стоматолог, выдвигается на должность главы региона от «Партии возрождения России». В Telegram-канале своей избирательной кампании она часто публикует выступления Светланы Лады-Русь, создательницы запрещенной партии «Воля», призывавшей к свержению действующей власти и возрождению СССР. Женщина называет ее «единственным оппозиционером, не прогнувшимся под систему власти в течение многих лет» и «общепринятым народным лидером».

На сайте партии «Возрождения» говорится, что Родимцева подала документы в облизбирком 18 июня. Сегодня стало известно, что орган направил листовку кандидатки в полицию с просьбой проверить ее содержание на экстремизм.

«Кандидату рекомендовано приостановить распространение листовки до окончания проверки», — отметили в оренбургском избиркоме.

Сама Родимцева это решение комиссии пока не комментировала, но выступила в своем канале с новым заявлением.

«Не важно кто победит на этих выборах губернатора в Оренбурге, все заявленные кандидаты, кроме меня — это люди системы, они так или иначе завязаны с ней, они либо бывшие, либо действующие депутаты, поэтому ничего не изменится со сменой главы региона», — написала активистка.

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