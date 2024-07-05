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В Думе объяснили, включает ли новый законопроект о здоровье запрет на аборты

Депутат: закон о праве на охрану здоровья до рождения не включает запрет абортов

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Максим Блинов/РИА Новости

Законопроект, который закрепляет в законодательстве России право человека на охрану здоровья до его рождения, не предполагает введения запрета на аборты. Об этом заявил один из авторов документа, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Николай Николаев в интервью ТАСС.

«Наше предложение не несет никаких юридических последствий для норм по абортам, оно не связано с запретом на аборты по желанию женщины», — сказал Николаев, отметив, что люди зачастую путают эти две нормы.

Парламентарий подчеркнул, что опыт многих стран показывает, что прямых запретов в случае введения подобных законов не возникает.

В июне в Госдуме призвали Росздравнадзор усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности.

До этого врачи поддержали обязательную помощь психолога решившимся на аборт женщинам.

Ранее Минздрав заявил о планах сокращения необходимого для аборта срока.

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