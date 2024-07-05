«Никого нет»: жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить пожары

В Каларском округе Забайкальского края неделю бушуют лесные пожары. Как рассказал «Газете.Ru» председатель добровольной пожарной дружины Евгений Паздников, около четырех дней назад сильный верховой пожар подошел к поселку Новая Чара, из-за дыма людям было нечем дышать. По словам Паздникова, местным жителям и местным властям пришлось бороться с огнем самостоятельно, из Читы к ним прислали только 10 человек.

«Для тушения пожара все люди сплотились, ездили на бензовозах, возили солярку, заливали воду в бочки, цистерны. У кого какой транспорт, все использовали и вывозили в лес, чтобы тушить лесной пожар. Также принимала участие местная авиалесохрана, и МЧС, и все главы наши. Народ как единое целое принимал участие. Кто воду приносил, кормил людей, которые круглосуточно тушили. Местные предприниматели с полок магазинов доставали респираторы и выдавали населению. Из администрации привозили помпу и тушили, люди свои помпы привозили. Местная АЗС давала бензин, чтобы заправлять эти помпы. Предприниматели, у которых есть большая техника, делали минерализованные полосы, чтобы огонь ближе не подходил. Местные власти совместно с нами продолжают принимать участие, наши власти не стоят в стороне. Даже сам глава округа бегает с ведрами, с лейками ходит и помогает тушить», — сказал он.

Паздников отметил, что местные власти попросили помощи губернатора, тот пообещал прислать людей и технику. По словам главы пожарной дружины, сейчас помимо местных с пожаром борются 50 сотрудников авиалесохраны МЧС. Есть и вертолет МИ-8, но он не принимает участия в тушении пожара, а возит людей.

«Губернатор прилетал, посмотрел, сказал, что будет помощь и люди прилетят, но кроме 10 человек из Читы больше мы никого не видели. Никаких вертолетов, никакой дополнительной техники. Никого нет. На данный момент ситуация такая: сегодня прошел очень хороший дождь, очень хороший ливень. Задымленность еще есть. Большие очаги дождь прибил, есть точки горящие, но ситуация стабилизировалась. На данный момент в поселке уже намного лучше. Прилетели из Красноярска 11 человек авиалесохраны, 18 человек МЧС, но они только для охраны населенного пункта. По факту у нас работает 50 человек приезжих, 20 из них — сотрудники это МЧС, которые они не выезжают в лес. Также один самолет МИ-8, который возит ребят авиалесохраны, но не принимает участия в тушении», — пояснил он.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов Забайкальского края, в регионе действуют более 100 лесных пожаров на площади 434 тыс. га. Причиной большинства возгораний стали сухие грозы. С 1 по 8 июля в Забайкалье было объявлено экстренное предупреждение из-за жары выше 35 градусов.

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