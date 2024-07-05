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В США шесть человек пострадали на праздновании Дня независимости

ABC4: шесть человек пострадали в США при пуске фейерверка в День независимости

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Tom Brenner/Reuters

Шесть человек получили травмы во время запуска фейерверка в честь Дня независимости США. Об этом сообщает местный телеканал ABC4.

В материале говорится, что инцидент произошел в вечером 4 июля на стадионе в городе Прово, штат Юта, где проводилось ежегодное файер-шоу посвященное празднику.

«Поступили сведения о ранении нескольких человек <...> после того, как фейерверки были запущены в толпу. Согласно первым сообщениям, шесть человек были доставлены в больницы с травмами после инцидента», – говорится в сообщении.

По информации вещателя, не все раненые были госпитализированы, общее число пострадавших официально не озвучено.

Отмечается, что из-за салюта на арене произошел пожар, но он был быстро потушен и не нанес значительного урона строению.

9 мая в столичном районе Кузьминки один из зарядов фейерверка взорвался слишком близко к толпе и осыпал людей искрами. Одна девушка подвернула ногу, когда убегала от горящих частей салюта. Ей была оказана первая помощь.

Ранее житель Калининграда изготовил дома взрывчатку, чтобы показать ребенку фейерверк.

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