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Бизнесмен получил шесть лет колонии за мнимый ремонт Выборга

В Ленобласти бизнесмена отправили в колонию за мнимый ремонт Выборга

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Ленобласти бизнесмена отправили в колонию на шесть лет за мошенничество на 180 млн рублей при мнимом ремонте Выборга. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, генерального директора двух строительных компаний признали виновным в мошенничестве на крупную сумму при работе с государственными заказами. Следствие выяснило, что с 2014 по 2017 год бизнесмен заключал с администрацией Выборгского района контракты на городские ремонты, однако не выполнял их. Предприниматель оставлял бюджетные средства себе и делился ими с чиновниками.

Суд приговорил генерального директора к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовные дела в отношении соучастников осужденного в данный момент находятся на рассмотрении в суде.

Ранее петербуржец-альфонс выпросил у подруги миллионы ради спасения несуществующего бизнеса.

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