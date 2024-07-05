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В Башкирии водитель потерял сознание из-за жары и врезался в монумент на въезде в город

Водитель протаранил стелу в Башкирии после того, как ему стало плохо из-за жары

В Башкирии водитель протаранил монумент на въезде в Сибай после теплового удара. О ДТП сообщил Telegram-канал «На дорогах Сибая!».

По словам очевидцев, мужчина 1980 года рождения не справился с управлением, потому что потерял сознание из-за жары. Он въезжал в город со стороны местного пляжа и врезался в стелу с названием населенного пункта.

На кадрах, сделанных из другого авто, видно, как LADA Vesta движется по Индустриальному шоссе, но внезапно ее начинает заносить. Именно в этот момент водителю стало плохо, и он не сумел остановить машину.

После аварии на место вызвали скорую помощь и спасателей. О состоянии автомобилиста данных не поступало.

Ранее почти 200 немецких туристов застряли в салоне самолета при температуре более 50 градусов.

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