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Врач рассказал, где можно подхватить ротавирус

Врач Жемчугов: вода и продукты питания являются источниками ротавирусов

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Freepik.com

В жару риск заразиться кишечными инфекциями кратно возрастает, поскольку продукты питания зачастую хранятся при повышенной температуре. Об этом предупредил врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Его слова приводит Pravda.Ru.

«37 градусов — это идеальная температура для развития кишечных бактерий. А путь передачи инфекции — фекально-оральный», — рассказал Жемчугов.

По его словам, все продукты летом, начиная от ягод и фруктов могут быть зараженными. Попробовав клубнику или черешню на рынке можно подхватить самые различные заболевания, начиная от дизентерии, заканчивая брюшным тифом.

Еще один источник инфекций — вода, продолжил специалист. При купании в водоемах важно не допустить попадания влаги в рот. Что касается ротавируса, по словам врача, он может передаваться и воздушно-капельным путем.

В конце июня в Подмосковье произошла вспышка ротавируса.

По данным СМИ, инцидент произошел в городе Орехово-Зуево, в гостиничном комплексе частного дома отдыха около Исаакиевского озера, где отдыхают около 100 детей.

В темное время суток отдыхающие начали жаловаться на тошноту и диарею, вскоре на помощь к ним прибыли врачи. Инфекцией заразились 20 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от ротавируса.

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