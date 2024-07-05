Врач рассказал, где можно подхватить ротавирус

В жару риск заразиться кишечными инфекциями кратно возрастает, поскольку продукты питания зачастую хранятся при повышенной температуре. Об этом предупредил врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Его слова приводит Pravda.Ru.

«37 градусов — это идеальная температура для развития кишечных бактерий. А путь передачи инфекции — фекально-оральный», — рассказал Жемчугов.

По его словам, все продукты летом, начиная от ягод и фруктов могут быть зараженными. Попробовав клубнику или черешню на рынке можно подхватить самые различные заболевания, начиная от дизентерии, заканчивая брюшным тифом.

Еще один источник инфекций — вода, продолжил специалист. При купании в водоемах важно не допустить попадания влаги в рот. Что касается ротавируса, по словам врача, он может передаваться и воздушно-капельным путем.

В конце июня в Подмосковье произошла вспышка ротавируса.

По данным СМИ, инцидент произошел в городе Орехово-Зуево, в гостиничном комплексе частного дома отдыха около Исаакиевского озера, где отдыхают около 100 детей.

В темное время суток отдыхающие начали жаловаться на тошноту и диарею, вскоре на помощь к ним прибыли врачи. Инфекцией заразились 20 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от ротавируса.