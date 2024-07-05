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В руководстве минобороны Украины произошли изменения

На Украине назначили двух новых заместителей министра обороны

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Shutterstock/FOTODOM

Кабинет министров Украины назначил Анатолия Клочка и Александра Сергия новыми заместителями министра обороны. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства страны.

В сообщении не уточняется, станут ли новые заместители заменой действующих или же ведомство ждет расширение штата за счет новых должностей.

Анатолий Клочок в 1985 году получил диплом Саратовского высшего войскового командно-инженерного училища ракетных войск, позже возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление в ВСУ и Центральное управление обеспечения средствами поражения.

Александр Сергий в 1991 году окончил высшее войсковое автомобильно-инженерное училище в Рязани. Затем занимался вопросами логистики в украинской армии.

В июне сообщалось, что бывших заместителей министра обороны Украины Петра Мехеда и замначальника генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Бокия объявили в розыск. В карточке базы розыска МВД РФ указано, что обоих разыскивают по статье российского УК. Однако подробности не уточняются.

Ранее в Верховной раде усомнились в способности военного руководства Украины победить РФ.

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