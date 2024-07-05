Ветеринар объяснила, как помочь животным избежать стресса в грозу

Чтобы домашний питомец мог спокойно пережить сильную грозу, стоит создать ему уединенную обстановку. Такой совет в беседе с «Москвой 24» дала заведующая Советской ветклиникой Юлия Богданова.

«Можно перенести лежанку в какое-то тихое место — возможно, даже в ванну. Там звукоизоляция получше, и будет немного тише. Для собак также существует музыка для расслабления, которая может отвлечь питомца, — ее можно подобрать в интернете», — сказала Богданова.

Она добавила, что если питомец страдает хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, ему необходимо дать прописанные ветеринаром препараты до резкой смены погоды.

Как предупреждал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в пятницу, 5 июля, к вечеру начнется ливень и сильный шквалистый ветер. Пик неблагоприятной погоды, по его словам, прогнозируется на вечер — после 21:00.

К субботе атмосферный фронт отойдет в сторону Костромы и Ярославля. Поэтому в столице выходные начнутся с хорошей погоды без осадков, воздух прогреется до +28 градусов, в понедельник будет также. А во вторник вернется сильная жара — температура воздуха повысится до +33 градусов, рассказал синоптик.

Ранее россиян призвали не использовать смартфоны и самокаты во время грозы.