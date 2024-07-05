Синоптики предупредили москвичей о грозе и смерчах до конца суток

Оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильным ливнем, шквалом и грозой, будет действовать в Московском регионе до полуночи. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в период до 00:00 мск субботы ожидается гроза с сильным ливнем и крупным градом. При этом интенсивность прогнозируемых осадков может составить до 20 миллиметров за один час. Кроме того, оранжевый уровень объявлен еще и из-за ветра.

«При грозе ожидается шквалистое усиление ветра 20 — 25 метров в секунду, в период с 12:00 мск до 21:00 мск имеется опасность формирования смерчей», — сообщают синоптики.

Здесь подчеркивается, что оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале предупреждений и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В то же время в течение дня в столице и Подмосковье, по данным Гидрометцентра РФ, сохранится сильная жара до 33-35°С.

Подобные показатели синоптики называют аномальными, так как среднесуточная температура воздуха может быть на семь и более градусов выше климатической нормы.

До этого замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков подтвердил информацию об ухудшении погоды и добавил, что ее пик прогнозируется на вечер — после 21:00.

Ранее метеоролог объяснил, почему прогнозы погоды часто не сбываются.