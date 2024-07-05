Криминального авторитета из отряда «Шторм Z» Махмудова заметили в Госдуме

Командир отряда «Шторм Z» с криминальным прошлым Алиетдин Махмудов посетил Госдуму. На груди военного заметили ряд государственных наград, сообщает «Волгоград Онлайн».

Издание отмечает, что в столицу Махмудов прибыл для встречи с первым заместителем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым.

По словам командира отряда «Шторм Z», в Госдуму его пригласили для беседы по поводу ситуации на передовой. Он пояснил, что Луговой оказывает помощь военнослужащим и проявляет интерес к событиям в зоне СВО.

Махмудов был заказчиком громкого убийства бизнесмена, также он был осужден за вымогательство крупной суммы у председателя национальной культурной автономии корейцев. В ходе спецоперации мужчина получил высшее образование и офицерское звание.

В июне в городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, им оказался участник спецоперации на Украине. Андрей Быков из села Малый Корчуган ушел на фронт из колонии и попал в плен, но был освобожден в начале 2024 года.

Ранее в Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации.