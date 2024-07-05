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Синоптик: курорты на Черном море «поджарят» отдыхающих

Синоптик Шувалов: жара на черноморских курортах будет только нарастать

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Clara Margais/Global Look Press

В ближайшее время на черноморских курортах жара будет становиться все сильнее, температура воздуха поднимется до +42 градусов, предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. На фоне такой погоды он в беседе с НСН призвал отдыхающих загорать на солнце только до полудня.

По прогнозу «Метео», в воскресенье и понедельник воздух на Кубани прогреется до +40-42 градусов, а на черноморском побережье – до 32-24 градусов, отметил Шувалов, подчеркнув, что это «еще не пик» жары.

«На следующей неделе такая жара сохранится, но во второй половине недели ожидаются либо сухие грозы, либо кратковременные грозовые дожди», — отметил синоптик.

До этого также сообщалось, что на побережье Черного моря существует возможность образования торнадо. Штормовая погода с волнами высотой до 6,5 метра прогнозируется в период до 7 июля.

Ранее в Москве из-за жары зафиксировали четыре рекорда потребления электроэнергии.

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