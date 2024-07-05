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Инженер объяснил, как морозилка на кухне может заменить кондиционер

Инженер Духовников: бытовая морозильная камера поможет охладиться в жару

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Shutterstock

Инженер-строитель, предприниматель, руководитель рециклинг-оператора Дмитрий Духовников в интервью газете «Взгляд» назвал способы охладиться в жару в отсутствие кондиционера.

Эксперт посоветовал смочить домашнюю одежду и охладить в морозильной камере перед тем как надеть. Помещение, по его словам, спасут от нагрева светоотражающие пленки, плотные шторы или фольга. Также он призвал почаще распылять воду из пульверизатора.

«Я работал в Израиле, и глядя на местных, мочил одежду и клал ее в морозилку, чтобы она там остывала. <...> Хватает такого охлаждения на полчаса или даже минут на 40. Как раз этого времени хватает, чтобы успела остыть одежда на замену. Поэтому, если в доме или квартире нет кондиционера, то такой способ может помочь перенести жару», — сказал Духовников.

Он также напомнил, что хорошей заменой кондиционера является вентилятор, особенно если поставить перед ним емкость с холодной водой или льдом.

Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»), с 24 июня по 1 июля в Москве продажи кондиционеров выросли на 138% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что покупатели отдают предпочтение одиночным сплит-системам с внешним блоком, а также напольным моноблочным моделям. В этом году увеличился интерес к технике китайских брендов и продукции других дружественных государств.

До этого сообщалось, что климатическая техника в России в конце июня — начале июля подорожала на 14-20% год к году на фоне аномальной жары.

Спрос на вентиляторы взлетел на 80% в годовом выражении. Сейчас такая покупка обойдется в среднем в 2,3 тыс. рублей, что на 14% дороже, чем в 2023-м.

Ранее физик рассказал, как и когда открывать окна в жару.

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