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Психолог назвала сближающее хобби для отца и ребенка

Психолог Игнатьева: турпоходы сближают отцов и детей

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Shutterstock

Туристические походы являются довольно сложным, но невероятно сближающим хобби для отцов и детей. Об этом в интервью РИАМО сообщила педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Ирина Игнатьева.

«Для ребенка это похоже на игру «выживание на необитаемом острове». Взрослый мужчина и ребенок чувствуют важность вклада друг друга в общее дело, формируется чувство взаимопомощи в преодолении препятствий», — пояснила Игнатьева.

Она также отметила, что ребенок в походе познает себя, наблюдая, что у него получается легко, а что с трудом.

Исследование, проведенное СберМаркетингом, до этого показало, что более половины российских родителей проводят с детьми не менее трех часов в будни и свыше пяти часов в выходные. Больше времени совместному досугу уделяют мамы, зато папы чаще занимаются с детьми спортом.

Выяснилось, что 27% родителей старается проводить с ребенком более пяти часов ежедневно даже по будням. 48% уделяет детям от 3 до 5 часов, а 25% — менее двух часов. Нехватку совместного досуга семьи компенсируют в выходные. Две трети респондентов по субботам и воскресеньям уделяют детям более пяти часов.

Ранее родителям рассказали о пользе настольных игр для ребенка.

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