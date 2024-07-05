У россиянки арестовали коллекцию сувенирных кошек из-за долгов

В Томске судебные приставы арестовали у местной жительницы гараж с 87 сувенирными деревянными кошками за долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По данным ведомства, женщина задолжала 1 млн рублей кредитным организациям и предприятиям ЖКХ. Помимо арестованного гаража, в собственности у женщины есть два дачных участка и квартира. Однако из-за долгов ей запретили совершать сделки с недвижимостью.

Гараж сначала попытались продать, но желающих не нашлось, поэтому взыскателям предложили забрать его в счет долга. Одна из кредитных организаций согласилась на это предложение.

Во время передачи имущества в гараже оказались вещи женщины, в том числе почти сотня деревянных статуэток-кошек. На них также наложили арест и предложили собственнице самостоятельно продать сувениры.

Гараж погасил часть долга россиянки в 230 тысяч рублей, но если женщина не найдет еще денег, чтобы погасить оставшийся долг, то остальная ее недвижимость также уйдет на продажу, предупредили приставы.

Ранее стало известно, что россиянка собрала 133 штрафа на автомобиле своего мужа.