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В центре Москвы в третий раз появилась надпись «ГУР»

Mash: пожилая женщина написала аббревиатуру ГУР на Красной площади

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Телеграм-канал «Mash»

Пожилая москвичка написала краской аббревиатуру ГУР (Главное управление разведки Украины. — Прим. ред.) на Лобном месте на Красной площади. Подробности случившегося рассказал Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, женщину могли убедить совершить содеянное мошенники с Украины. При себе у нее был телефон, на который она записала, как пишет буквы, и баллончик с краской.

Это уже третий случай появления надписи «ГУР» в центре российской столицы.

29 июня 57-летний житель Тульской области вывел аббревиатуру на памятнике Георгию Жукову на Манежной площади. Он рассказал, что украинские мошенники заставили его взять кредиты на сумму 500 тысяч рублей и осквернить памятник надписью. А в начале месяца на совершении аналогичного преступления попались две медсестры.

До этого сообщалось об инциденте в Санкт-Петербурге, где на мужчину завели уголовное дело за то, что он нарисовал свастику в лифте.

Ранее стало известно о происшествии в Лондоне, где активисты пытались облить краской самолет Тейлор Свифт.

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