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Российские следователи расследуют факты черной трансплантологии на Украине

Мирошник: СК РФ на востоке Украины расследует факты черной трансплантологии

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Pixabay

Следственные органы России расследуют факты черной трансплантологии, которые фиксируют на востоке Украины. Об этом заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

По его словам, в этом принимает участие и ряд международных западных организаций. Он отметил, что определенное количество фактов, которые обнаружили на взятых под контроль ВС РФ территориях, уже запротоколировали.

Еще в феврале стало известно, что на территории Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) обнаружили доказательства, в том числе и документы, которые свидетельствуют о работе черных трансплантологов в рядах украинской армии.

По данным источников, были найдены документы, которые доказывают, что «трансплантация органов на Украине была поставлена на поток». Так, в городе нашли бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица солдат ВСУ в 2022 году. Все документы расписаны одним почерком, а на месте подписи донора находится одинаковый штамп-подпись.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти покрывают бизнес черных трансплантологов и занимаются вывозом за рубеж органов украинцев. По ее словам, Украина находится в списке мировых лидеров в незаконном бизнесе черных трансплантологов, причем заняла эти позиции еще в конце 90-х годов, когда в СМИ появились первые публикации, вызвавшие скандалы на Украине.

Ранее на Украине раскрыли схему продажи новорожденных детей иностранцам.

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