Пьяный россиянин сорвался с крыши дома и отделался переломами

Житель Нижнего Новгорода решил забраться на крышу здания после того, как выпил. Об этом сообщает NN.ru.

Инцидент произошел на улице Бурденко. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина повис на карнизе. Он несколько раз пытается зацепиться ногой за выступающие элементы на доме и подняться, но сделать это не получается. В результате он срывается вниз с высоты пятого этажа и падает около входа в подъезд.

После падения россиянину удалось выжить. Он сел на лавку рядом с подъездом. Приехавшие на место медики госпитализировали его с ушибами и несколькими переломами. По какой причине он решил забраться на крышу, не уточняется.

Как сообщает NewsNN, мужчина находится в реанимации. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Известно, что квартира россиянину досталась в наследство. По словам местных жителей, в жилье постоянно бывают фельдшеры скорой помощи, полицейские и сотрудники МЧС.

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