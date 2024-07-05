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Гроза приближается к Москве

Метеоролог Позднякова: гроза приближается к Москве и Московской области

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Сергей Булкин

Гроза приближается к Москве и Московской области, порывы ветра усилились до 13-15 метров в секунду. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Тучи продвигаются к столичному региону со стороны Рязанской и Смоленской областей. Верхняя граница облаков в этих регионах уже превышает восемь километров в секунду.

Как уточнила Позднякова, над Москвой в 12:00 зафиксирована 4-6-бальная облачность разных видов, от перистых до высоко-кучевых и кучевых облаков. Но ветер стал усиливаться, его скорость достигла 13-15 метров в секунду.

5 июля комплекс городского хозяйства Москвы сообщал о надвигающихся на столицу ливнях с грозами, порывы ветра могут усилиться до 20-25 метров в секунду.

Горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины, а водителей автомобилей призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее москвичей предупредили о возможности появления смерчей в городе.

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